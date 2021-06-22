Європейський Союз може посилити санкції проти Російської Федерації. Економічні обмеження проти РФ продовжать, оскільки поведінка влади не змінилася. Таку думку озвучив очільник Міністерства зовнішніх справ Польщі Збігнєв Рау.

– З російської сторони нічого не змінилося, тому пом’якшення, безумовно, не є варіантом…

На думку Рау, Євросоюз повинен дотримуватися керівних принципів щодо Росії, один з яких – дотримання Мінських домовленостей.

– Коли справа стосується позиції Польщі, ми завжди підкреслюємо, що, оцінюючи політику Росії, нам варто починати з поваги прав людини та становища громадянського суспільства в Росії.

Міністр закордонних справ Польщі також підкреслив, що очільники європейських МЗС закликають не розглядати питання кризи у Білорусі окремо від Росії. На думку Рау, зв’язок з російською політикою є ключем до розуміння проблем Білорусі.

Рада ЄС продовжила санкції проти Росії

Нещодавно Рада ЄС продовжила на рік санкції проти Росії, пов’язані з анексією Криму. Поки що обмежувальні заходи діятимуть до 23 червня 2022 року.

Пакет санкцій забороняє імпорт товарів у європейські країни з напівострова, а також експорт технологій у деяких сферах.

Джерело: Polskie Radio