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Факти / Світ / Росія
Людмила Богданова |

ЄС може посилити економічні санкції проти Росії – очільник МЗС Польщі

Збігнев Рау - голова МЗС Польщі

Європейський Союз може посилити санкції проти Російської Федерації. Економічні обмеження проти РФ продовжать, оскільки поведінка влади не змінилася. Таку думку озвучив очільник Міністерства зовнішніх справ Польщі Збігнєв Рау.

– З російської сторони нічого не змінилося, тому пом’якшення, безумовно, не є варіантом…

На думку Рау, Євросоюз повинен дотримуватися керівних принципів щодо Росії, один з яких – дотримання Мінських домовленостей.

–  Коли справа стосується позиції Польщі, ми завжди підкреслюємо, що, оцінюючи політику Росії, нам варто починати з поваги прав людини та становища громадянського суспільства в Росії.

Міністр закордонних справ Польщі також підкреслив, що очільники європейських МЗС закликають не розглядати питання кризи у Білорусі окремо від Росії. На думку Рау, зв’язок з російською політикою є ключем до розуміння проблем Білорусі.

Рада ЄС продовжила санкції проти Росії

Нещодавно Рада ЄС продовжила на рік санкції проти Росії, пов’язані з анексією Криму. Поки що обмежувальні заходи діятимуть до 23 червня 2022 року.

Пакет санкцій забороняє імпорт товарів у європейські країни з напівострова, а також експорт технологій у деяких сферах.

Джерело: Polskie Radio

Фото: Depositphotos

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