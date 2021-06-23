На Британському есмінці HMS Defender, проти якого, як стверджує РФ, були здійснені попереджувальні постріли російського флоту, перебував журналіст BBC.

Він розповів, що есмінець зазнав переслідувань від російських військових, та зазначив, що за судном стежили понад 20 літаків та два катери берегової охорони.

Також кореспондент заявив, що екіпаж HMS Defender готувався до можливих сутичок.

За словами журналіста, у один момент російське судно підійшло до есмінця на відстань близько 100 м, а по радіозв’язку надходили повідомлення із вимогою змінити курс та погрозами.

– Два російські кораблі берегової охорони, що переслідували військовий корабель Королівського флоту, намагалися змусити його змінити курс, – свідчить журналіст.

Інцидент із британським есмінцем

23 червня у акваторії Чорного моря біля мису Фіолент стався інцидент із британським есмінцем HMS Defender.

Міноборони РФ заявили, що їхні кораблі відкривали вогонь по есмінцю Королівського флоту через те, що він нібито порушив державний кордон.

Однак Міністерство оборони Великої Британії повністю заперечує цю інформацію.