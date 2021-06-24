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Факти / Світ / Росія
Вікторія Гірко |

У Криму затримали чоловіка, якого звинувачують у шпигунстві на користь України

У Криму затримали чоловіка, якого звинувачують у шпигунстві на користь України

Федеральна служба безпеки Росії затримала жителя Сімферополя, який начебто збирав інформацію для спецслужб України.

Зокрема, чоловіка звинувачують у тому, що він протягом тривалого часу, використовуючи спеціальні антенні та приймальні пристрої, отримував інформацію про польоти російської військової авіації.

В ФСБ переконані, що отримані дані планували використовувати проти безпеки Російської Федерації. Тому проти підозрюваного порушили кримінальну справу за ознаками державної зради (ст. 275 КК РФ).

Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує до 20 років позбавлення волі.

ФСБ вже не вперше затримує людей, яких звинувачує у начебто співпраці зі спецслужбами України. Так, у серпні минулого року у російському Барнаулі затримали військовослужбовця за підозрою у співпраці з Міноборони України.

Джерело: Интерфакс

Фото: Depositphotos

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