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Факти / Світ / Росія
Дмитро Кудрявцев |

Іншого способу усунення конфліктів немає: рішення ЄС щодо Путіна засмутило Меркель

ангела меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель засмучена відмовою лідерів країн Євросоюзу запросити на саміт президента Росії Володимира Путіна.

Вона вважає недостатніми переговори голови Білого дому Джо Байдена з російським лідером, стверджуючи, що ЄС повинен теж прагнути до прямих контактів із ним.

– Європейський союз повинен створити формати переговорів. Іншого способу вирішення конфліктів немає, – підкреслила канцлер ФРН.

Вона думає, що переговори Байдена з Путіним стали нагородою для президента Росії.

Також Меркель заявила, що країни ЄС мають визначити порядок денний стратегічних переговорів із Росією з таких питань, як клімат та врегулювання конфліктів у Сирії або Лівії. Вона також закликала дати належну відповідь на таку діяльність Кремля, як кібервійна.

Лідери ЄС проти пропозиції Меркель

Раніше лідери країн-членів Євросоюзу розкритикували пропозицію Меркель запросити Путіна на саміт, але європейські дипломати не відмовилися вивчити формати та умови діалогу з РФ на вищому рівні.

Серед тих, хто виступив проти зустрічі з главою Кремля, виявився представник Нідерландів Марк Рютте.

Також пропозицію розкритикувала представник Естонії Кая Каллас, яку здивував той факт, що це питання взагалі стоїть на порядку денному.

Джерело: Politico

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