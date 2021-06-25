Влада Росії рекомендує своїм громадянам утримуватися від поїздок до США та країн, що мають з Вашингтоном угоди про видачу через “високу небезпеку”. Зокрема, наголошують на “полюванні” на росіян, до яких у влади Америки є претензії.

У Міністерстві закордонних справ РФ зауважують, що останнім часом на тлі загострення двосторонніх відносин, винуватцем чого є США, переслідування росіян набуло “характеру справжнього полювання”.

За даними МЗС Росії, американські спецслужби і правоохоронці нібито нечесним методом слідкують за росіянами, які поїхали за кордон.

Також, як запевняють у відомстві РФ, американська влада використовує так звані несправедливі методи для арешту або навіть відкритого захоплення їхніх громадян.

Таким чином росіян застерігають бути обачним за кордоном. Адже, незалежно від їхніх поглядів, США керуються “ксенофобським принципом: із Росії – отже винен”.

Зокрема, у російському МЗС радять не їздити до США та країн, які мають з Вашингтоном угоди про екстрадицію через “непередбачувану поведінку правоохоронців Америки” та “візової дискримінації росіян”.

Загалом влада РФ рекомендує утримуватись від подорожів до 111 країн.

Джерело: МЗС РФ