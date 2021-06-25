ЄС може підготувати пакет нових економічних санкцій проти РФ

Лідери ЄС пропонують високому представникові Євросоюзу Жозепу Боррелю підготувати варіанти нових економічних санкцій проти Росії.

Голови держав і урядів 27 країн-членів Європейського Союзу погодили відповідне рішення під час саміту в Брюсселі 24 червня.

Зокрема, у заяві Європейської ради наголошується на потребі у твердій і чіткій відповіді з боку Євросоюзу і союзників щодо подальшої агресивної та протизаконної діяльності РФ.

Також лідери ЄС закликають використовувати для цього усі наявні інструменти, та забезпечувати координацію з країнами-партнерами.

Водночас Єврорада запрошує Єврокомісію і високого представника ЄС розробити можливі варіанти для додаткових обмежувальних заходів.

Окрім цього, лідери Євросоюзу наголосили, що прагнуть довгострокового та стратегічного європейського підходу у відносинах із Росією.

Між тим Єврорада закликала російську сторону взяти на себе відповідальність за забезпечення повного виконання Мінських домовленостей.

Санкції проти Росії

Днями Єврорада продовжила дію санкцій, введених проти РФ за анексію Криму, до 23 червня 2022 року.

Зокрема, під обмежувальні заходи потрапляє імпорт в ЄС товарів з анексованого Криму, експорт на півострів технологій у транспортній, телекомунікаційній та енергетичній галузі.

Джерело: Єврорада