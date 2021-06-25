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Факти / Світ / Росія
Анастасія Рогожінська |

ЄС може підготувати пакет нових економічних санкцій проти РФ

Санкції проти РФ

Лідери ЄС пропонують високому представникові Євросоюзу Жозепу Боррелю підготувати варіанти нових економічних санкцій проти Росії.

Голови держав і урядів 27 країн-членів Європейського Союзу погодили відповідне рішення під час саміту в Брюсселі 24 червня.

Зокрема, у заяві Європейської ради наголошується на потребі у твердій і чіткій відповіді з боку Євросоюзу і союзників щодо подальшої агресивної та протизаконної діяльності РФ.

Також лідери ЄС закликають використовувати для цього усі наявні інструменти, та забезпечувати координацію з країнами-партнерами.

Водночас Єврорада запрошує Єврокомісію і високого представника ЄС розробити можливі варіанти для додаткових обмежувальних заходів.

Окрім цього, лідери Євросоюзу наголосили, що прагнуть довгострокового та стратегічного європейського підходу у відносинах із Росією.

Між тим Єврорада закликала російську сторону взяти на себе відповідальність за забезпечення повного виконання Мінських домовленостей.

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Санкції проти Росії

Днями Єврорада продовжила дію санкцій, введених проти РФ за анексію Криму, до 23 червня 2022 року.

Зокрема, під обмежувальні заходи потрапляє імпорт в ЄС товарів з анексованого Криму, експорт на півострів технологій у транспортній, телекомунікаційній та енергетичній галузі.

Джерело: Єврорада

Фото: Dreamstime

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