Посольство США вимагає від Росії припинити окупацію Криму

26 червня відзначають День кримськотатарського прапора. З цієї нагоди посольство США в Україні звернулось до Росії.

Про це повідомляє прес-служба посольства США у Києві на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Зокрема у посольстві зазначили, що вшановують кримськотатарський народ.

Водночас посольство закликало Російську Федерацію поважати свої зобов’язання за Мінськими домовленостями. Також у відомстві зазначили, що вимагають припинення окупації Криму.

Напередодні Євросоюз подовжив економічні санкції проти Росії до січня 2022 року, які запровадили у 2014 році через окупацію Криму. Шарль Мішель зазначив, що Москва повинна забезпечити повне виконання Мінських угод.

Також він наголосив, що Євросоюз шукатиме нові формати діалогу з Російською Федерації. У МЗС України зазначили, що вітають це рішення.