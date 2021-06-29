США порекомендували своїм громадянам не їздити в РФ через тероризм

Державний департамент Сполучених Штатів Америки порекомендував громадянам США не подорожувати у Російську Федерацію.

Таку рекомендацію пояснили тероризмом у країні, переслідуванням з боку співробітників служби безпеки РФ, обмежених можливостей посольства щодо надання допомоги громадянам США у Росії.

Зокрема, рекомендують не їздити у Північний Кавказ через викрадення людей та ризик цивільних заворушень.

Зазначається, що американські громадяни, серед яких чинні представники уряду США та військовослужбовці, піддавалися у Російській Федерації довільним допитам та погрозам.

На думку Держдепу, громадяни США в РФ можуть стати жертвами переслідувань, жорстокого ставлення та вимагання.

Також американських жителів закликають не їздити у Крим через окупацію Росією українських територій.

Крім того, Держдеп США рекомендує переглянути рішення про свою поїздку в РФ через пандемію коронавірусу та чинних обмежень на в’їзд.

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Джерело: Бюро консульських послуг Держдепартаменту США