США порекомендували своїм громадянам не їздити в РФ через тероризм

Державний департамент Сполучених Штатів Америки порекомендував громадянам США не подорожувати у Російську Федерацію.
Таку рекомендацію пояснили тероризмом у країні, переслідуванням з боку співробітників служби безпеки РФ, обмежених можливостей посольства щодо надання допомоги громадянам США у Росії.
Зокрема, рекомендують не їздити у Північний Кавказ через викрадення людей та ризик цивільних заворушень.
Зазначається, що американські громадяни, серед яких чинні представники уряду США та військовослужбовці, піддавалися у Російській Федерації довільним допитам та погрозам.
На думку Держдепу, громадяни США в РФ можуть стати жертвами переслідувань, жорстокого ставлення та вимагання.
Також американських жителів закликають не їздити у Крим через окупацію Росією українських територій.
Крім того, Держдеп США рекомендує переглянути рішення про свою поїздку в РФ через пандемію коронавірусу та чинних обмежень на в’їзд.