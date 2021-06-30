Президент Литви Гінатас Науседа заявив, що для відновлення діалогу з Європейським союзом РФ повинна виконати низку умов, серед яких деокупація Криму та припинення війни на Донбасі.

Також умовами для відновлення діалогу є виведення російських військових із Південної Осетії та Абхазії, звільнення із в’язниць політв’язнів та дозвіл на роботу в країні незалежних ЗМІ.

– Щоб відновити діалог, Росія повинна спочатку виконати певні умови. Повернути Крим Україні, припинити війну на Донбасі, вивести війська з Абхазії і Південної Осетії, звільнити політичних в’язнів. та дозволити роботу незалежних ЗМІ, – зазначив Науседа виданню Die Zeit.

Очільник Литви також наголосив, що Російська Федерація поважає виключно сильних партнерів, тож якщо Євросоюз захоче відновити співпрацю будь-якою ціною і не висуне попередніх вимог, то умови диктуватиме Росія.

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