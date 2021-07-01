Президент РФ Володимир Путін на форумі регіонів Росії та Білорусі заявив, що пообіцяв самопроголошеному президенту Олександру Лукашенку продовжити надання допомоги після запровадження санкцій ЄС.

Путін також назвав запровадження санкцій проти Білорусі розгойдуванням ситуації ззовні та назвав білорусів і росіян спадкоємцями покоління переможців, згадавши про Другу світову війну.

– Підтримуємо і будемо підтримувати білоруських друзів у протистоянні санкційним обмеженням, введеним Євросоюзом, – сказав очільник Кремля у четверг, 1 липня.

Окрім Путіна, у форумі взяв участь і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Санкції проти Білорусі

24 червня 2021 року Рада Європейського союзу схвалила новий пакет секторальних санкцій проти Білорусі, за примусову посадку літака Ryanair в Мінську і затримання опозиційного блогера Романа Протасевича із його дівчиною Софією Сапегою.

Санкції передбачають введення обмежень у шести різноманітних галузях.

Про те, який пакет санкцій проти Білорусі запровадив ЄС, читайте в нашому матеріалі.