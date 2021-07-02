Спецслужби США та Великобританії звинуватили ГРУ в кібератаках

Головне розвідувальне управління РФ здійснювало кібератаки на державні структури та приватні установи по всьому світу.

Про це йдеться в спільній доповіді співробітників американських і британських спецслужб.

Активізація кібердеятельності росіян почалася в середині 2019 року й триває до сьогодні.

Зокрема, хакери, діяльність яких пов’язують із ГРУ, здійснили понад 100 нападів в період з 2019 по 2020 рік.

Їхніми цілями зазвичай ставали державні та військові установи, політики та їхні радники, вищі навчальні заклади, а також енергетичні компанії.

Атаки мають глобальний характер, проте більшість зусиль зосереджено на США та Європі.

Крім того, в доповіді міститься докладний опис методів впливу кіберзлочинців і способів їм протидіяти.