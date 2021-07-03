Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав закон, який дозволяє Росгвардії блокувати Керченську протоку. Це ускладнить прохід українських суден.

Як вказується на порталі правової інформації РФ, Росгвардії дозволяється “блокувати території та акваторії об’єктів для припинення спроб незаконного проникнення”.

У пояснювальній записці до документа йдеться, що під охороною Росгвардії перебуває Керченська протока та незаконно збудований над нею так званий Кримський міст.

Тепер російським силовикам дозволили оточувати акваторію в разі спроб “незаконного перетину та проникнення”.

Нагадаємо, у квітні Росія оголосила про закриття до жовтня 2021 року частини акваторії Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів і суден інших країн під приводом військових навчань. У Міністерстві закордонних справ висловили протест у зв’язку з цим.

Джерело: портал правової інформації РФ