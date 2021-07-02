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Факти / Світ / Росія
Максим Зайченко |

Зняв російський прапор під час чемпіонату: меру Риги заборонили в’їзд до Росії

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Росія заборонила в’їзд в країну меру столиці Латвії Риги Мартіньшу Стакісу через те, що він зняв російський прапор під час Чемпіонату світу з хокею в травні.

Про це заявила офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.

Стакіс у травні зняв російський прапор, який разом з прапорами інших країн був розміщений в центрі Риги, і замінив його на прапор з символікою Олімпійського комітету Росії (ОКР).

Пізніше в МЗС РФ назвали вчинок Стакіса неповагою до державної символіки Росії.

Представник російського міністерства Захарова, коментуючи заборону на в’їзд меру Риги, заявила, що йому “було б варто займатися не політичним хуліганством”, а “подумати про розвиток торгово-економічних зв’язків з російськими регіонами”.

Крім того, в один день з заміною російського прапора в Ризі підняли біло-червоно-білий прапор замість офіційного червоно-зеленого прапора Білорусі.

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Джерело: Настоящее Время

Фото: Depositphotos

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