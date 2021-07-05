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Факти / Світ / Росія
Валентина Летяк |

Потоп у Сочі: вулицями пливуть авто і люди, вода піднялася вище підвіконь

Потоп у Сочі

Сильні зливи в Сочі (Росія), які не припиняються з 4 липня, призвели до критичного підняття рівнів води місцевих річках Хорота і Мацеста. Місцевих жителів готують до можливої ​​евакуації і просять зібрати необхідні речі.

Люди зняли потоп в Сочі на відео. На кадрах – вода піднялася вище підвіконь на перших поверхах будинків, а вулицями пливуть люди, автомобілі несе потоком до моря.

Чути також, як працюють голосові сирени, що сповіщають про можливі підтоплення та ймовірність виходу річок з берегів.

За даними російських ЗМІ, в результаті наслідків стихії в Сочі одна людина загинула і двоє постраждали – на них впало дерево.

Співробітники МНС по Краснодарському краю РФ проводять роботи з відкачування води.

Досі діє штормове попередження – сильні зливи з грозою, градом, шквалистим посиленням вітру, небезпека формування смерчів.

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Джерело: sochi online

Фото: sochi online

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