У Білому домі попередили Росію про відповідальність за хакерські атаки в США.

Про це заявила офіційний представник адміністрації Джейн Псакі і додала, що якщо РФ не буде боротись із кібератаками, які походять з їх території, то Сполучені Штати залишають за собою право відповіді.

Псакі наголосила, що Америка не звинувачує офіційну владу Російської Федерації у цих атаках, але це не звільняє її від відповідальності.

– Навіть якщо злочинні суб’єкти роблять ці дії проти Сполучених Штатів або американських організацій з приватного сектора, навіть якщо російська влада не залучена, то вона несе відповідальність, – озвучила Псакі точку зору адміністрації та президента.

За словами представниці Білого дому, США наполягає на відповідальності РФ та буде діяти, якщо Росія не буде боротись із кіберзлочинцями всередині країни.

– Ми будемо діяти або залишаємо за собою право на відповідь зі свого боку, – наголосила Псакі.

Російські кібератаки

17 червня у Офісі президента заявили, що Росія спочатку відпрацьовує кібератаки на території України, а вже потім застосовує у США.

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