Офіційний сайт Військово-морських сил України піддався хакерській атаці з боку Росії, повідомило Міністерство оборони.

У відомстві заявили, що РФ цілеспрямовано проводить подібні інформаційні операції проти України, до них залучають державні структури.

– До цих дій залучені структури інформаційно-психологічних операцій Південного військового округу ЗС РФ при підтримці кіберпідрозділів центрального підпорядкування, розвідувальних органів та всієї пропагандистської машини Кремля, – доповіли у Міноборони.

Кібератака відбулася 9 липня, внаслідок дій хакерів були опубліковані деякі документи та неправдиві повідомлення про військові навчання Sea Breeze-2021.

У Міноборони запевняють, що жоден з опублікованих документів не був отриманий злочинцями внаслідок витоку інформації з інформаційно-телекомунікаційних систем ЗСУ.

– Мало місце тимчасове припинення роботи сайту українського флоту, яке було спричинено використанням вразливостей фреймворка, який свого часу використовувався для його створення, – зазначили у Міноборони.

Хакери атакували не лише сайт ВМС, а й здійснили невдалу спробу DDoS-атак на веб-портал Міністерства оборони.

На думку Міноборони, Росія вдається до таких дій через те, що будь-яке міжнародне співробітництво у оборонній сфері та допомога Україні викликають неадекватну реакцію у військово-політичного керівництва РФ.

Роботу сайту ВМС відновлять незабаром, загрозу атаки вже усунули.