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Факти / Світ / Росія
Софія Зінов'єва |

ЄС продовжив санкції проти Росії ще на півроку

європейський сою з єс

Європейський Союз схвалив пролонгацію економічних санкцій проти Росії ще на пів року, повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter.

До своєї публікації Йозвяк додав #Ukraine #Crimea, тобто #Україна та #Крим.

На сайті Євроради зазначається, що рішення про продовження санкцій ухвалили через дестабілізацію ситуації в Україні.

Санкції діятимуть до 31 січня 2022 року і поширюються на деякі російські банки та великі компанії.

Вони передбачають обмеження доступу до первинних і вторинних ринків капіталу ЄС, забороняють різноманітні форми фінансової допомоги та брокерської діяльності фінустановам РФ, а також прямий та непрямий імпорт та експорт всіх товарів оборонного призначення.

Крім цього санкції забороняють товари подвійного призначення для використання у військових цілях або для кінцевих користувачів військового призначення в РФ.

– Санкції ще більше обмежують доступ Росії до деяких чутливих технологій, які можуть бути використані в російському енергетичному секторі, наприклад, при видобутку і розвідці нафти, – йдеться у повідомленні.

Санкції ЄС проти Росії

Обмежуваль заходи проти Росії Євросоюз запровадив ще у березні 2014 року, у відповідь на окупацію Кримського півострову та дестабілізацію ситуації в Україні.

Фото: Depositphotos

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