В Іркутську через зраду дружини чоловік хотів викинути з балкона її 3-річного сина

В російському місті Іркутськ чоловік виліз на парапет балкона і погрожував викинути трирічного хлопчика, якого тримав на руках.

Першими жахливу картину помітили випадкові перехожі, які викликали на допомогу поліцію, швидку і рятувальників.

Чоловік кричав з балкона, що вимагає зустрічі з дружиною. За попередньою інформацією, він дізнався, що жінка йому зрадила.

Чим все закінчилося

Коли на виклик приїхали правоохоронці, почався сильний дощ з вітром: з висоти 14-го поверху було видно, що дитина була повністю роздягнена.

Станом на 14.00 чоловік все ж повернув дитину на балкон і сам заліз через вікно назад у квартиру. Після цього його затримала поліція.

З’ясувалося, що чоловік приїхав до Іркутська з Середньої Азії, на момент інциденту він перебував у неадекватному стані, а трирічний хлопчик не є його рідним сином.

Щодо затриманого, який погрожував викинути дитину з вікна, відкрили кримінальне провадження за статтею Замах на вбивство малолітнього.

Дитину вже відвезли на медобстеження, найближчим часом стане відомо, у якому він стані.

Водночас на тілі жінки, яка проживала разом із підозрюваним, виявили свіжі сліди побоїв: напередодні вона зверталася до поліції.