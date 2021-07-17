США вимагають від Росії визнати відповідальність за знищення MH-17

Сполучені Штати Америки закликали Росію визнати відповідальність за знищення малайзійського Boeing MH-17 в небі над Донбасом.

Відповідну заяву оприлюднила прес-служба посольства США в Україні.

– Сім років тому, 17 липня 2014 року, рейс MH17 був збитий над територією Донецької області України контрольованими Росією силами. Росія досі не визнала цих фактів, – сказано в заяві.

Крім того, американці закликали владу РФ почати співпрацю зі слідством, яке займається з’ясуванням всіх обставин трагедії.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що офіційний Київ докладе всіх зусиль, щоб встановити правду про катастрофу МН17.

За його словами, катастрофа літака – стало жахливою трагедією, в результаті якої загинули 298 осіб.

Президент України також висловив сподівання, що найближчим часом істину про події того страшного дня встановлять.