10 претензій: Росія подала в Європейський суд скаргу проти України

Росія вперше подала скаргу до Європейського суду з прав людини проти України. РФ звернулася до ЄСПЛ з 10 скаргами проти України, зокрема щодо аварії літака малазійських авіаліній рейсу МН17 над Донбасом та загибелі людей під час подій 2014 року.

Які ще претензії висловила РФ до України:

Загибель мирного населення під час подій 2014 року на Майдані, у Будинку профспілок в Одесі та під час проведення Антитерористичної операції (АТО); Обмеження свободи слова, переслідування журналістів, заборона діяльності ЗМІ. Витіснення російської мови. Обстріл ЗСУ суміжних територій РФ. Позбавлення жителів Донбасу права участі у виборах центральних органів влади. Аварія літака малазійських авіаліній рейсу МН-17, що сталася на сході України у 2014 році. Відмова співпрацювати з російським слідством щодо розслідування злочинів. Блокування Північно-Кримського каналу, який забезпечував прісною водою Крим. Напади на дипломатичні представництва РФ на території України. Дискримінація російських компаній.

Генеральна прокуратура РФ повідомила, що скарга до ЄСПЛ покликана привернути увагу світової спільноти до “порушень прав людини в Україні”.

Деякі претензії пов’язані з нібито жорстоким поводженням з громадянами Росії на території України, а також із загрозами для російського населення у зв’язку веденням бовойих дій українськими військовими поблизу кордону РФ.

Російсько-український конфлікт

У квітні 2014 року на територію України вторгнулися російські підрозділи та почали операцію з захоплення адміністративних будівель у Донецькій області – у містах Слов’янськ та Краматорськ.

На наступний день українська влада оголосила про початок антитерористичної операції (АТО). У травні сепаратисти заявили про створення “ДНР” та “ЛНР” на території Донецької та Луганської областей.

У 2018 році АТО змінили на Операцію об’єднаних сил (ООС). Командування операцію взяв на себе Об’єднаний оперативний штаб ЗСУ.

Міжнародна спільнота засудила дії Російської Федерації, запровадила проти країни низку санкції та виключила її зі складу Великої сімки.

Натомість РФ всіляко допомагала та фінансувала так звані ДНР та ЛНР. Відповідно до офіційної статистики, з квітня 2014 року до грудня 2020 року на сході України загинуло понад 13 тис. осіб.

Наразі на Донбасі запроваджено режим припинення вогню, однак бойовики систематично вдаються до обстрілів українських позицій, внаслідок яких отримують поранення та гинуть військовослужбовці.

Джерело: Генеральна прокуратура РФ