Дим від масштабних лісових пожеж в Якутії вже досяг території американського штату Аляска.

Американська телекомпанія CNN повідомляє, що такого висновку експерти дійшли спираючись на знімки із супутників Всесвітньої метеорологічної організації.

Погіршує ситуацію і сильний вітер, який роздмухує дим на ще більш велику територію.

– Пожежі настільки великі, а вітер настільки сильний, що дим від них досягає навіть Аляски, – повідомляє CNN.

Голова Якутії Айсен Николаев повідомив, що станом на 22 липня горить пів мільйона гектарів, а пожежники борються із 66 осередками вогню.

Малоизвестный факт: Якутия – это 18% территории РФ. pic.twitter.com/Hft2KhAhn0 — Гуго Пекторалис ™ (@Gugo_Karlovich) July 20, 2021

Наразі, за даними МЧС, 17 пожеж вже локалізовано, але у 12 районах ситуація залишається дуже складною.

Лише за одну добу для локалізації пожеж було задіяно 2 214 рятувальників та пожежників.

Лісові пожежі у Якутії тривають вже понад місяць та знищили понад 1,5 млн га лісів. Горять навіть деякі заповідники та природоохоронні зони, а організація Грінпіс вважає, що ситуація не сильно покращиться аж до середини серпня.

Через небезпеку в регіоні діє режим надзвичайної ситуації, жителів деяких сіл евакуюють, а з 1 липня відвідування якутських лісів – під забороною.

Аналогічна ситуація і в російські Карелії, там режим НС ввели протягом цього тижня.

Фото: МЧС Росії