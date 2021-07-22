Голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс назвав угоду США та Німеччини щодо російського газопроводу Північний потік-2 помилкою, яка дорого коштуватиме.

Ландсбергіс вважає, що умовою для введення газогону в експлуатацію могло б бути виведення військ РФ з української території або чітка перспектива вступу України до НАТО.

– Я вважаю, що це помилка, і ця помилка буде дорого коштувати. Бачу можливості виправити цю помилку, якби Україні був запропонований план дій щодо членства в НАТО або відкриття газопроводу було б використано як важіль, щоб вимагати виведення російських військ з території України, – наголосив латвійський міністр.

За словами Ландсбергіса, Північний потік-2 є величезною перемогою для Путіна і він повинен заплатити за неї дійсно високу ціну.

Очільник МЗС наголосив, що якщо не використати цей важіль впливу на свою користь, Північний потік стане поразкою і першочергово для тих країн, які про нього домовлялись.

Угода США та Німеччини про Північний потік-2

21 липня на сайті німецького МЗС оприлюднили текст угоди, якої досягли ФРН та США щодо Північного потоку-2.

Незважаючи на те, що угода враховує деякі побажання української сторони, вона не зупиняє будівництво і введення в експлуатацію газопроводу, який може нести небезпеку для усієї Європи.

Детальніше про головні тези угоди США та Німеччини, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Delfi

Фото: МЗС Литви