Зупинити Північний потік-2 було неможливо – Байден 

Зупинити будівництво російського газопроводу Північний потік-2 було неможливо. Цей проект вже готовий на 99%.

Про це заявив президент США Джо Байден.

– Північний потік на 99% готовий. Ідея про те, що що-небудь буде сказано чи зроблено, зупинить це, була неможливою, – сказав він в інтерв’ю.

За його словами, у нього були плідні дискусії з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, щоб РФ не використовувала цей проект як зброю.

– У мене були, як ви знаєте, дуже плідні дискусії з Ангелою Меркель, і вона працює з німецьким урядом над зобов’язанням, яке передбачає, що якщо Росія докладе зусиль, щоб навмисно заподіяти біль Україні або іншим країнам, вони відреагують, – заявив Байден.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна офіційно ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною по Північному потоку-2. МЗС вже направило відповідні ноти в Брюссель і Берлін.

Він також вкотре наголосив, що Північний потік-2 загрожує безпеці України.