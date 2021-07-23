Міністерство закордонних справ України засудило рішення Центральної виборчої комісії Росії про залучення жителів тимчасового окупованих територій Донецької та Луганської областей до парламентських виборів.

Вибори у Державну думу Федеральних зборів РФ заплановані на вересень 2021 року. ЦВК Росії має намір залучити жителів ОРДЛО в електронне голосування.

МЗС України зазначило, що дії Росії разом з незаконною організацією виборів у Держдуму на території Криму та Севастополя – грубе порушення норм та принципів міжнародного права, а також чинного українського законодавства і Конституції.

На думку МЗС, залучення місцевого населення жителів ТОТ, якому примусово нав’язали російське громадянське, ставить під сумнів легітимність результатів виборів.

Україна всіма силами намагається стабілізувати ситуацію у зоні конфлікту, проте Росія нехтує зусиллями, які докладає наша держава у рамках Нормандського формату та Тристоронньої контактної групи.

Україна вимагає від Росії скасувати це рішення, припинивши інтегрувати населення ОРДЛО у політичний простір РФ.

Також Україна закликала міжнародне співтовариство засудити кроки РФ, не визнавати результати виборів на тимчасового окупованій території нашої держави та посилити тиск на Російську Федерацію для припинення протиправних дій проти територіальної цілісності України.