Роскомнадзор заблокував доступ до сайту російського опозиційного лідера Олексія Навального. Згідно з реєстром відомства стає зрозумілим, що блокування сайту було виконано за рішенням генпрокуратури.

При спробі зайти на сайт з’являється повідомлення, що доступ до нього закритий на підставі закону РФ про інформацію.

Заблокували сайти й інших опозиціонерів – Любові Соболь і Леоніда Волкова, а також профспілки Альянс лікарів. Цю організацію визнано іноземним агентом в РФ. Загалом, за словами Волкова, виявилися заблокованими 49 сайтів, що мають стосунок до опозиційної діяльності Навального.

У червні Мосміськсуд визнав екстремістськими засновані Навальним структури – Фонд боротьби з корупцією та Фонд захисту прав громадян. Ці організації також визнані в Росії тими, що здійснюють функції іноземного агента.

Команда Навального закрила 39 штабів у різних містах країни. Багато співробітників цих структур виїхали з країни, деякі екс-координатори штабів стали фігурантами кримінальних справ.

Згідно із рішенням Московського міського суду, усім цим структурам заборонено поширювати будь-яку інформацію, виконувати фінансові операції, а також брати участь у виборах і організовувати акції.

Кількох соратників Навального, зокрема колишнього главу його московського штабу Олега Степанова, прес-секретаря Кіру Ярмиш та юриста Любов Соболь звинуватили в санітарній справі. Її було порушено після мітингу 23 січня 2021 року.

Сам російський опозиціонер Олексій Навальний наразі перебуває у колонії. Але на його офіційній сторінці у Facebook з’явилася реакція на рішення суду, яке, з юридичного погляду, називають посміховиськом.

Адже всі матеріали справи оголосили державною таємницею, а сам процес розгляду був закритим.