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Факти / Світ / Росія
Валентина Летяк |

Газпром вкотре відмовився бронювати транзит через Україну

транзит газу

Газпром відмовився бронювати додаткову транзитну потужність, що переривається, через Україну на серпень. Так триває кілька місяців, свідчать дані системи бронювання Regional Booking Platform.

У зв’язку з цим запаси газу в європейських ПСГ знаходиться на мінімальних рівнях.

Оператор ГТС України 27 липня виставляв на аукціон додаткові транзитні потужності на липень в обсязі 63,7 млн ​​кубометрів на добу.

Згідно з контрактом, у Газпрому на 2021 рік діє довгострокове бронювання потужностей ГТС України в обсязі 40 млрд кубометрів, тобто 109 млн кубометрів на добу.

На аукціоні 19 липня російська компанія додатково забронювала прокачування 124 млн кубометрів на добу і зараз повністю вибирає цей обсяг.

У таких випадках можуть бути організовані торги на додаткові потужності, але Газпром ігнорує їх з травня, незважаючи на планові ремонти своїх головних експортних газопроводів. Випадаючий транзит він компенсує відбором газу з європейських сховищ. Це дуже схоже на шантаж з метою запуску Північного потоку-2.

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Джерело: Интерфакс

Фото: Depositphotos

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