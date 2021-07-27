Газпром вкотре відмовився бронювати транзит через Україну

Газпром відмовився бронювати додаткову транзитну потужність, що переривається, через Україну на серпень. Так триває кілька місяців, свідчать дані системи бронювання Regional Booking Platform.

У зв’язку з цим запаси газу в європейських ПСГ знаходиться на мінімальних рівнях.

Оператор ГТС України 27 липня виставляв на аукціон додаткові транзитні потужності на липень в обсязі 63,7 млн ​​кубометрів на добу.

Згідно з контрактом, у Газпрому на 2021 рік діє довгострокове бронювання потужностей ГТС України в обсязі 40 млрд кубометрів, тобто 109 млн кубометрів на добу.

На аукціоні 19 липня російська компанія додатково забронювала прокачування 124 млн кубометрів на добу і зараз повністю вибирає цей обсяг.

У таких випадках можуть бути організовані торги на додаткові потужності, але Газпром ігнорує їх з травня, незважаючи на планові ремонти своїх головних експортних газопроводів. Випадаючий транзит він компенсує відбором газу з європейських сховищ. Це дуже схоже на шантаж з метою запуску Північного потоку-2.