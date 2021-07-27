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Факти / Світ / Росія
Наташа Тарчевська |

В Росії стався вибух на магістральному газопроводі

В Росії стався вибух на магістральному газопроводі

У російському Пермському краї прогримів вибух на магістральному газопроводі Уренгой-Центр-2.

Інцидент стався у Кишертському районі ввечері 26 липня.

Першими про вибух на газопроводі дізналися місцеві мешканці, які почали поширювати фото та відео у соцмережах.

– Так, дійсно стався вибух на магістральному газопроводі Уренгой—Центр-2, орієнтовно за кілометр від села Забір’я Кишертського округу. Діаметр газової труби — 1400 мм, тиск — 7,5 Мпа, — підтвердили місцеві чиновники.

За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок вибуху на газопроводі в Пермському краї немає.

Вогонь після вибуху поширився на загальну площу 2 га, станом на ранок 27 липня його загасили.

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