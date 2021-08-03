Суд в центральній частині Росії 2 серпня визнав українця винним у нібито спробі незаконного перевезення частин російського ракетного комплексу в Україну. Його засудили до трьох років і чотирьох місяців позбавлення волі.

Федеральна служба безпеки Росії стверджує, що чоловік нібито має зв’язок зі Службою безпеки України.

У вироку Йошкар-Олінского міського суду в Республіці Марій Ел не розкривається особа чоловіка.

За повідомленням спецслужби РФ, чоловіка нібито затримали на гарячому, він намагався контрабандою відправити головки самонаведення зенітно-ракетного комплексу в Україні.

Вирок у Криму

Раніше в окупованому Криму незаконно засудили українця Івана Яцкіна. Так званий Верховний суд Криму оголосив йому вирок за те, що він нібито передавав Україні секретні дані РФ.

Івана Яцкіна засудили до 11 років позбавлення волі. Він відбуватиме покарання в колонії суворого режиму.