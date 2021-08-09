Росія починає тиждень масштабних батальйонних тактичних військових навчань в південній частині країни, а також у тимчасово окупованому Криму, Абхазії та Південній Осетії. У навчаннях візьмуть участь фахівці всіх родів військ Південного військового округу із залученням авіації та кораблів Чорноморського флоту (ЧФ), а також Каспійської флотилії (КФЛ).

Навчання відбудуться з 9 серпня до 15 вересня на 20 загальновійськових полігонах, розташованих в Астраханській і Ростовській областях, на Ставропіллі та Кубані, в Адигеї, Дагестані, Північній Осетії, Чечні, в тимчасово окупованому Криму і на російських військових базах у Вірменії, тимчасово окупованих Абхазії та Південній Осетії.

У рамках навчань мотострілецьких, танкових і артилерійських підрозділів ПВО виконають навчально-бойові завдання фахівці всіх родів військ РФ.

Навчання проходитимуть із залученням підрозділів радіаційного, хімічного і біологічного захисту, інженерних військ, радіоелектронної боротьби, розвідки, матеріально-технічного та медичного забезпечення та ін.

Крім того, для навчань щодня планують виділяти понад 80 літаків і вертольотів.

Навчання відбудуться на основі самостійних рішень командирів підрозділів, їхнього особистого вибору способів і методів знищення умовного противника.

Нагадаємо, в Києві відбудуться навчальні збори за участю військовозобов’язаних і резервістів територіальної оборони столиці.

Триватимуть вони з суботи 7 серпня до п’ятниці 13 серпня.