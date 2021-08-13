У російському Воронежі на зупинці вибухнув автобус, є загиблі

У російському місті Воронеж вибухнув пасажирський автобус із людьми.

Інцидент стався ввечері 12 серпня на одній із автобусних зупинок міста. Відео вибуху автобуса у Воронежі зафіксував відеореєстратор автомобіля, що стояв позаду.

На кадрах помітно, що одна із жінок, яка планувала сісти на автобус, останньої миті передумала і відійшла почекати наступний маршрут.

Саме цієї миті автобус вибухнув, і за декілька секунд після цього із салону почали вибігати перелякані пасажири.

Згідно з останніми даними, внаслідок вибуху у Воронежі загинуло двоє осіб (спочатку повідомляли лише про одну жертву), ще 17 отримали травми різного ступеня тяжкості.

Вибухнути, за попередньою інформацією, могло газове обладнання автобуса. Експерти не знайшли жодних слідів вибухівки в салоні.

Також відомо, що кримінальну статтю порушено за фактом надання послуг громадянам, що порушують вимоги безпеки.

Рідні загиблих під час вибуху в автобусі в Воронежі отримають по 1 млн рублів, тяжкопоранені – по 500 тисяч.