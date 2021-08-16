Лісові пожежі у Росії поширилися на 1,5 млн га, до гасіння залучають військових

В російському Сибіру тривають лісові пожежі. Загальна територія поширення вогню сягає 1,5 млн га.

В лісах Якутії горить 1 425 590 га. Крім цього, зафіксовано дві пожежі у природному парку Ленські стовпи на площі 22 960 га.

Горять окремі ділянки лісів Іркутської та Костромської області, Чукотки та Башкирії. Окрім рятувальників, до гасіння пожеж у Росії залучають військових.

Пожежонебезпечний сезон було відкрито по всій території РФ: режим НС діє у восьми регіонах.

Найдужче від лісових пожеж страждає Якутія – найбільша за площею республіка у складі РФ. Також вона вважається одним із найбільш пожежонебезпечних регіонів країни.

Окрім введення міжрегіонального режиму НС, з 1 липня жителям Якутії заборонено відвідувати ліси.