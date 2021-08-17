У Підмосков’ї розбився зразок новітнього російського літака Іл-112В під час випробувань, при заході на посадку.

Момент крушіння очевидці зафіксували на відео.

На борту було три людини. Їх доля наразі невідома, але за попередньою інформацією місцевих ЗМІ, весь екіпаж загинув.

Військово-транспортний літак Іл-112В був повністю спроектований в Росії після розвалу СРСР і саме він мав брати участь у цьогорічному Форумі Армія-2021.

У прес-службі Об’єднаної авіабудівної корпорації повідомили, що аварія сталась під час тренувального польоту. Відомо також, що літак вилетів з підмосковного аеродрому Кубинка.

На відео, яке оприлюднили ЗМІ та очевидці аварії видно, як у Іл-112В перед падінням горить двигун. Літак не долетів до злітно-посадкової смуги 1,5 км.

Даний зразок Іл-112В прибув до Підмосков’я з заводу у Воронежі для участі у форумі ще 13 серпня.

Фото: Ильюшин