Велика Британія запровадила санкції проти семи співробітників ФСБ РФ, яких підозрюють у причетності до отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомила прес-служба британського уряду.

До санкційного списку потрапили Олексій Александров, Володимир Паняєв, Іван Осипов, Володимир Богданов, Кирило Васильєв, Станіслав Макшаков та Олексій Сєдов.

Раніше дослідники різноманітних ЗМІ та організацій, зокрема The Insider, Bellingcat і Der Spiegel заявили, що Макшаков, Александров, Осипов і Паняєв причетні до отруєння політика.

У повідомленні зазначається, що доказами виступають телефонні дзвінки та листи, які доводять причетність цих представників ФСБ до отруєння Навального.

Отруєння Навального

У серпні минулого року російського опозиціонера Олексія Навального отруїли під час перельоту з Томська до Москви і він впав у кому.

У Омській лікарні, в яку госпіталізували Навального з літака, заявили, що не виявили отрути в його організмі, однак лабораторія Шаріте у Німеччині знайшла у аналізах сліди “Новачку”.

Детальніше про переслідування Олексія Навального в Росії – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: уряд Великої Британії