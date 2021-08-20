Меркель прилетіла до Москви для зустрічі з Путіним

Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Ангела Меркель прилетіла до Москви де зустрінеться із президентом РФ Володимиром Путіним.

Рейс Меркель прибув до аеропорту Внуково близько 13 години 20 серпня. Сьогоднішня зустріч Меркель з Путіним стане першою за три роки.

Незабаром Меркель складе повноваження канцлера. 26 вересня відбудуться парламентські вибори на які Меркель не висувала свою кандидатуру.

Про візит Меркель до Москви повідомив офіційний представник уряду Штеффен Зайберт та зазначив, що програма візиту Меркель в РФ дуже насичена та сконцентрована на спілкуванні із президентом.

Вже 22 серпня канцлер відвідає Київ де зустрінеться із Зеленським, а також прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

На думку Зеленського, у тому, що Меркель спершу полетить до Москви немає нічого страшного і він сподівається, що канцлер домовиться із Путіним про певні гарантії безпеки для України.

За словами українського президента, він не очікує від Ангели Меркель “подарунків”, але сподівається на досягнення певної угоди.

Детальніше про очікування Зеленського від зустрічі з Меркель 22 серпня, читайте в матеріалі Фактів ICTV.