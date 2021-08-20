Ангела Меркель розповіла, про що говоритиме сьогодні на особистій зустрічі з Володимиром Путіним у Москві.

Канцлер нагадала, що це її прощальний візит, але вона дуже рада цьому і їй є про що поговорити з очільником Кремля.

– Це мій прощальний візит, я цьому дуже рада. Але, як правильно було сказано, не тільки прощальний, а й робочий візит. Нам є про що поговорити, – сказала Меркель на зустрічі.

Канцлер згадала події Другої світової війни і тому, з нагоди річниці нападу гітлерівської Німеччини на СРСР, вона покладе квіти до могили Невідомого солдата.

За словами Меркель, розмова піде про двосторонні відносини країн, а також деякі міжнародні питання – Лівія, Афганістан, громадянське суспільство та некомерційні організації.

– Нам є про що говорити, починаючи з двосторонніх відносин. Потім, звичайно, багато питань з міжнародного порядку денного – про конференцію щодо Лівії і, звичайно, Афганістан. Наші торговельні відносини, двостороннє співробітництво… Ми будемо говорити про громадянське суспільство та некомерційні організації. Є чим заповнити наш час, – додала Меркель.

Зустріч Меркель із Зеленським

Після візиту до Москви канцлер вилетить до Києва, де зустрінеться з президентом Зеленським та іншими урядовцями.

Зеленський розповів, що сподівається на досягнення угоди, яка гарантуватиме Україні безпеку, між Меркель та Путіним 20 серпня.