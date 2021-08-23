Перед вікнами Кремля: у Москві запустили в небо національний прапор України

До Дня національного прапора України в Москві запустили синьо-жовтий прапор.
Відповідне відео опубліковано в соціальних мережах.
Український прапор підняли в повітря за допомогою чотирьох великих повітряних куль червоного кольору.
Проукраїнська акція пройшла неподалік від Кремля та храму Василя Блаженного, розташованого на Красній площі.
Хто конкретно запустив національний прапор України в Москві – невідомо.
День національного прапора України
У понеділок, 23 серпня, в Україні відзначається День національного прапору, з нагоди якого в багатьох містах країни відбулися масштабні флешмоби.
Зокрема, у Києві активісти виставили перед посольством Російської Федерації 150 синьо-жовтих прапорів, кожен з яких символізував 100 загиблих військовослужбовців ЗСУ.
Крім того, флешмоби пройшли в Дніпрі, Одесі, а також в інших містах України.