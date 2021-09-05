Удар по Навальному: РФ заборонила Google та Yandex запит Розумне голосування

Google та Yandex більше не зможуть видавати в пошуку на території Росії слова Розумне голосування.

Відповідну заборону 3 вересня видав Арбітражний суд Москви у відповідь на позов компанії Вулінтертрейд зі Ставропілля, що займається збутом овечої вовни.

Роспатент видав фірмі у 2021 році схвалення на застосування товарного знаку Розумне голосування. Ідентичну назву отримав проект російського опозиціонера Олексія Навального, який було запущено ще в 2018 році.

Через рік ставропольська компанія зажадала від суду видати заборону пошуковим системам на використання зазначеного словосполучення у видачі в якості одного з ключових слів.

За словами соратника Навального Івана Жданова, рішення Арбітражного суду є незаконним. Він зазначив, що російська влада вирішила обдурити Google, зробивши вигляд, ніби такі заходи пов’язані не з політикою, а з господарською суперечкою.

– Рішення Арбітражного суду є незаконним. Розумне голосування не є предметом комерційного обігу та використовується нами вже кілька років. Суд проходить навіть без нашої участі, – сказав Жданов.

За його словами, соратники Навального розраховують на те, що Google не виконуватиме рішення суду. Він також зазначив, що Yandex в будь-якому випадку виконуватиме припис.

Джерело: прес-служба Арбітражного суду Москви