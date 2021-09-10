Біля українського кордону почались російсько-білоруські військові навчання Захід-2021

Біля українського кордону почались масштабні російсько-білоруські навчання Захід-2021.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Російської Федерації 9 вересня.

Окрім білоруських та російських військовослужбовців у навчаннях візьмуть участь військові з Вірменії, Індії, Казахстану, Киргизстану та навіть Монголії.

– Розмах, склад держав-учасниць, кількість особового складу і техніки свідчать про зростання значення спільної підготовки наших збройних сил, — сказав заступник міністра оборони РФ Микола Панков.

Захід-2021 проводитимуть на 10 російських та п’яти білоруських полігонах, зокрема у Балтійському морі та в анексованому Криму.

Україна, Польща та Литва заявили про підвищену готовність та ретельне стеження за навчаннями, оскільки вони відбуваються дуже близько до кордонів.

У російському відомстві запевняють, що Захід-2021 несе виключно оборонний характер.

З російського боку у навчаннях візьмуть участь понад 200 тис. військових, 15 кораблів, 760 одиниць техніки та близько 80 військових літаків.

З білоруського боку лише 1 тис. військових та понад 30 одиниць військової техніки.

Активна фаза військових навчань триватиме до 16 вересня, а до місць постійної дислокації війська повернуться аж у жовтні.

Джерело: Міноборони РФ

Фото: Міноборони РФ