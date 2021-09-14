Президент Росії Володимир Путін заявив, що змушений дотримуватися самоізоляції у зв’язку з виявленими випадками коронавірусу в його оточенні.

Про це він сказав у телефонній розмові з президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном, повідомила прес-служба Кремля.

Цього тижня в Душанбе відбудеться сесія Ради колективної безпеки ОДКБ і членів Шанхайської організації співпраці, де обговорюватиметься ситуація в Афганістані, але Путін зможе взяти участь тільки в режимі відеоконференції.

Сам Путін 30 червня під час прямої лінії зізнався, що вакцинувався проти коронавірусу російським препаратом Sputnik V.

Загалом у РФ вакцинують тільки двома препаратами – ЕпіВакКорона новосибірського центру Вектор та Sputnik V. Ефективність жодної з них Всесвітня організація охорони здоров’я поки не визнала.

Остання статистика захворюваності в Росії, схоже, теж підтверджує, що російські вакцини не захищають від коронавірусу.

Станом на 14 вересня в РФ зафіксовано більше 17,8 тис. нових випадків, за добу від наслідків Covid-19 померли 712 осіб.