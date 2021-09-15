Депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс закликав Євросоюз та євроінституції не визнавати легітимними результати виборів до Державної думи Росії, які відбудуться цього тижня.

Він наголосив на тому, що результати цих виборів “вкрадені” Кремлем ще до початку голосування.

Про це Кубілюс сказав під час виголошення доповіді про напрями політики між ЄС та Росією на пленарному засіданні Європейського парламенту в Страсбурзі.

– Упродовж цих вихідних відбудуться вибори до Державної думи Росії, так звані вибори. Лукашенко минулого року вкрав результати виборів після виборів. Путін намагається вкрасти їх навіть ще до виборів. Понад 100 найважливіших опозиційних або незалежних кандидатів не були допущені до участі у виборах. Навальний – у в’язниці, жодному спостерігачу від ОБСЄ не дозволено приїхати, – розповів політик про порушення.

Він наголосив, що невизнання цих виборів є своєрідним іспитом для всіх європейських інституцій, які повинні мати мужність говорити, що вибори були від початку організовані з порушеннями.

– Наша доповідь рекомендує не визнавати ці парламентські вибори і сам парламент Росії легітимними, якщо вибори будуть визнані шахрайськими, такими, що відбулися із порушеннями демократичних принципів та міжнародного права, – закликав він.

Під час промови Андрюс Кубілюс також розповів про три основні принципи, яких має дотримуватись Євросоюз у політичних відносинах з Росією.

Про те, що це за принципи, читайте в матеріалі Фактів ICTV.