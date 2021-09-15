Центр досліджень корупції та організованої злочинності (OCCRP) припиняє роботу в Росії через те, що уряд РФ переслідує місцевих журналістів.

В OCCRP зазначають, що майже всі їхні партнери в Росії наразі внесені в списки “іноземних агентів” або “небажаних організацій”.

Внесення у ці списки дуже обмежує діяльність ЗМІ, а деякі медіа взагалі змушені припинити свою роботу.

– Зараз наша робота в Росії може завдати місцевим журналістам більше шкоди, аніж користі. Це не означає, що ми припинимо писати про масштабну корупцію в цій країні. Просто ми розуміємо, що уряд, за своїм звичаєм, каратиме своїх же громадян за співпрацю з нами, – повідомляють в OCCRP.

Організація запевняє, що продовжить надалі випускати розслідування про корупцію в російському уряді.

– Російський уряд – великий гравець, який активно поширює корупцію та дезінформацію, регіонально і на міжнародному рівні, й намагається дестабілізувати інші країни. Ми не будемо це замовчувати, – йдеться у повідомленні організації.

Центр досліджень корупції та організованої злочинності зазначає, що усім російським співробітникам, які постраждали від своєї діяльності, вони допомогли з пошуком нової роботи та виплатили кошти.

Їм також було запропоновано переїхати до іншої країни.

Джерело: OCCRP