Євродепутат Андрюс Кубілюс заявив, що політика Євросоюзу стосовно Росії має бути спрямована на стримування спроб Кремля впливати на демократію гібридними засобами і активно залучати громадянське суспільство РФ.

Про цей та інші заходи Кубілюс розповів під час пленарного засідання Європейського парламенту у Страсбурзі, коли представляв доповідь щодо напрямів політичних відносин з Росією.

– Перший напрям – протидія. Це стосується протидії агресивній політиці Кремля, що існує сьогодні – як зовнішньої, так і внутрішньої, дотримання чіткої політики невизнання анексії та окупації Криму, Донбасу, Південної Осетії. Більш ефективні види санкцій мають бути краще скоординовані з трансатлантичними партнерами, – зазначив Кубілюс.

На думку політика, не можна визнавати законність виборів, якщо вони теж “будуть вкрадені”, а також необхідно зменшувати залежність від російського газу шляхом імплементацію Зеленого курсу.

Другою складовою політики ЄС щодо Росії, є стримування гібридних загроз та корупційних практик, якими РФ намагається впливати і на Євросоюз.

– Якщо ми хочемо допомогти демократії в Росії у трансформації країни та у позбавленні від кремлівської автократії, ми маємо самі очиститися від кремлівських впливів, – наголосив євродепутат.

Третьою складовою у політиці щодо Росії є залучення громадянського суспільства Росії, якому потрібно дати чітке бачення того, які відносини ЄС хоче збудувати з ними та демократичною Росією.

– Скасування віз, угоди про вільну торгівлю, реальне партнерство з ЄС у сфері модернізації Росії. Це те, що ми зможемо зробити у майбутньому. Росіяни мають знати, що трансформація їхньої країни буде вигідною для них всіх, оскільки саме вони є першими жертвами авторитарного та корупційного режиму, – розповів Андрюс Кубілюс.

Кубілюс наголосив, що для змінення думок російських людей їм потрібні приклади успішних перетворень, тому потрібно надавати більше підтримки регіону Східного Партнерства.