У Росії завершилися вибори до Державної думи – нижньої палати парламенту, які тривали три дні. На них прогнозовано перемагає провладна партія Єдина Росія.

Згідно з останніми даними на сайті Центрвиборчкому РФ, ця політсила набирає майже 50% голосів (49,82% за результатами підрахунку понад 99% голосів), тобто отримає в парламенті конституційну більшість.

Ще до голосування Кремль “зачистив” опозиційних кандидатів та обмежив у правах незалежні ЗМІ.

Самі вибори проходили з порушеннями та фальсифікаціями. До голосування Кремль незаконно залучив жителів тимчасово окупованих українських територій – Криму та Донбасу (серед яких перед цим активно проводили російську паспортизацію).

Жителів Донбасу, зокрема, звозили до Ростовської області для голосування. За твердженням російської влади, на виборах проголосували понад 150 тис. жителів окупованих територій.

Так звані вибори в Криму відмовилися визнавати в Європейському Союзі. Як наголосив речник Єврокомісії Петер Стано, вибори в РФ відбувалися з численними порушеннями.

– Протягом останніх кількох днів ми бачили, що вибори до Держдуми та регіональні вибори відбувалися в атмосфері залякування критиків і незалежних голосів, та без визнаних міжнародних спостерігачів. ЄС ніколи не визнає результати російських виборів у незаконно анексованому Криму. Тому що Крим – це Україна, – пояснив він.

Зі схожою заявою виступили і в Держдепартаменті США.

– Ми не визнаємо проведення виборів у Державну думу Росії на суверенній українській території і підтверджуємо нашу незмінну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, – наголошують у Держдепі.

Тим часом Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом незаконних російських виборів в окупованому Криму.

Відреагували на виборчий процес у Росії і західні медіа.

Що пишуть про вибори в ЗМІ?

У матеріалі американського видання The New York Times прямо зазначається, що російські вибори не були вільними чи справедливими. Як пишуть журналісти, попри те, що голосування продемонструвало зниження підтримки партії Путіна, Єдина Росія все одно збереже владу.

– Оскільки голосування в країні не є ані вільним, ані справедливим, очікується, що Єдина Росія легко збереже владу, навіть якщо кількість її місць у парламенті скоротиться, – йдеться в статті під назвою Вибори в Росії демонструють зниження підтримки партії Путіна.

Журналісти нагадують і про суто номінальну роль Держдуми РФ в ухваленні рішень у країні.

– Роль парламенту останніми роками полягала загалом у тому, щоб затвердити ініціативи Кремля, одночасно забезпечуючи видимість демократичної легітимності правління Путіна, – наголошується в статті.

Журналісти також перерахували приклади порушень під час голосування в Росії: випадки шахрайства, вкидання бюлетенів, ускладнення процесу моніторингу, затримання незалежних спостерігачів на тлі жорстких репресій проти незгодних.

– Очевидно, побоюючись виявити осуд (режиму в РФ. – Ред.) в скриньках для голосування, влада заборонила майже всім відомим діячам опозиції балотуватися в парламент, змусивши багатьох дисидентів залишити країну та оголосивши популярні незалежні ЗМІ іноземними агентами… Під час виборів влада, здається, зробила все можливе, аби залучити до участі типову електоральну базу Єдиної Росії: працівників бюджетної сфери, військовослужбовців і співробітників служб безпеки, а також пенсіонерів, – зазначають журналісти.

Як пише NYT, ситуацію для опозиції ускладнило рішення технологічних гігантів Google та Apple видалити зі своїх магазинів застосунок команди опозиціонера Олексія Навального для “розумного голосування” (Smart Voting). Це було зроблено на вимогу російської влади, яка пригрозила Google і Apple відповідальністю та великими штрафами.

Американська газета The Washington Post із посиланням на спостерігачів також пише про фальсифікації на виборах до Держдуми РФ, вкидання бюлетенів та широкомасштабне придушення опозиції. Йдеться, зокрема, про Олексія Навального, який наразі за ґратами, а його штаби та Фонд боротьби з корупцією були визнані в РФ екстремістськими.

– Очікується, що партія президента Володимира Путіна Єдина Росія збереже контроль над Державною думою… на тлі скарг опозиційних партій і незалежних спостерігачів на широко поширені фальсифікації, – зазначається в статті.

Британське агентство ВВС зауважує, що до виборів у Держдуму РФ залучали жителів тимчасово окупованого українського Донбасу.

– Жителям з російським громадянством було дозволено голосувати, а деякі перетинали кордон, аби відвідати російські виборчі дільниці, – йдеться в матеріалі.

Крім того, журналісти, знову ж таки, пишуть про фальсифікації, на тлі яких проходило голосування. Стаття так і називається – Вибори в Росії: партія Путіна перемагає на виборах, затьмарених заявами про фальсифікації.

– Найбільшим критикам Путіна заборонили балотуватися, надходили повідомлення про вкидання бюлетенів і примусове голосування… За словами офіційних осіб, перемога Єдиної Росії означає, що вона отримає більше двох третин із 450 місць у парламенті країни. Однак, попри те, що партія легко зберегла більшість у парламенті, деякі позиції вона все ж втратила. У 2016 році партія набрала 54% голосів, – сказано в статті.

Німецька міжнародна телерадіокомпанія Deutsche Welle зауважує, що результати виборів в РФ не дивують, зважаючи на безпрецедентні репресії влади проти опозиційних політиків, які були або ув’язнені, або їм заборонили балотуватися, або вони були змушені тікати з країни.

– Пропутінська партія Єдина Росія виграла парламентські вибори в країні після придушення критиків Кремля. Представники опозиції заявили про фальсифікації результатів голосування, – наголошують журналісти.

У статті американського видання Politico зазначається, що виборчу кампанію в РФ характеризують як найбільш репресивну з часів СРСР.

– Правляча партія Єдина Росія у неділю здобула переконливу перемогу під час голосування, яке назвали найбільш репресивним з часів СРСР… Як і на попередніх виборах, у соцмережах були опубліковані кадри, що демонструють нахабне вкидання бюлетенів і переслідування спостерігачів, – констатують журналісти.

У статті Politico також йдеться про те, що до участі у виборах залучили жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

– За даними незалежних ЗМІ, деяким виборцям були видані російські паспорти просто під час очікування в черзі (на голосування. – Ред.), – інформують журналісти.

У статті Politico наголошується, що вибори в Держдуму є проявом політичної реальності в РФ, де партія Єдина Росія протягом багатьох років є наріжним каменем правління Путіна.

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Джерело: The New York Times, The Washington Post, ВВС, Deutsche Welle, Politico