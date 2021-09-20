Жириновський – це ортодоксальний представник контрольованої російської опозиції. Таких партій як ЛДПР у Держдумі декілька: вони створюють ілюзію демократії і добре вписуються у забронзовілу парламентську систему виборів без вибору, де конституційна більшість завжди належить партії Путіна Єдина Росія.

Збереження такої моделі – одне із завдань нинішнього плебісциту.

За класичною схемою Путіна ті, хто не несе жодної загрози, у виборах участь беруть, небезпечних або саджають, як Навального, або не допускають, як його соратницю Любов Соболь.

Ті, хто завітав на дільниці, могли побачити шоу, ні не Жириновського в кареті, а, цілого царя. Чоловік прийшов голосувати у відповідному вбранні.

Чи були це просто окремі міські божевільні чи свідомий фарс Кремля – питання відкрите, але дискредитація на місцях пройшла успішно.

У хід йшли і класичні брудні технології. Технічні кандидати з однаковими прізвищами. Бюджетники, яких централізовано звозили на дільниці, а також класичні каруселі. Активісти помітили молодиків на кількох дільницях. А один хлопець зізнався, що взагалі голосував за липовими бюлетенем.

У Кремлі розуміють, що рейтинги Єдиної Росії повзуть вниз, тому, по-перше, на передвиборчий з’їзд партії приїжджав сам Путін, щоб ще раз ототожнити себе з політсилою, а по-друге, єдинороси змінили обличчя партії, щоб мобілізувати свій електорат.

Кремль активно розігрує на цих виборах українську карту і фактично заводить у Думу донбаських бойовиків.

Чого тільки вартий самопроголошений екс-прем’єр так званої ДНР Олександр Бородай, який балотується не від якоїсь фрікової партії, а від правлячої Єдиної Росії і відвертий російський шовініст Захар Прілєпін зі списку Справедливої Росії.

Росія всупереч міжнародному праву, вже роздала свої паспорти аж 650 тис. українців з Донбасу. Щоб цей електорат міг проголосувати, Москва організувала 825 спеціальних автобусних рейсів і 12 спецпотягів до Ростова. А ще дозволила мешканцям Донбасу голосувати онлайн.

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