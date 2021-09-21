Джонсон вимагає від Росії видати підозрюваних в отруєнні Скрипаля

Російська Федерація зобов’язана видати Великій Британії трьох громадян, яких підозрюють у отруєнні екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у 2018 році.

Таку думку висловив прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон.

За його словами, Москва має зрозуміти прагнення Лондона здійснити правосуддя, щодо вищезазначених осіб.

– Третього підозрюваного звуть Денис Сергєєв. Кожен, хто порушив закон, повинен постати перед правосуддям, – зазначив Джонсон.

За його словами, особистість Сергєєва слідству у цій справі вдалося встановити лише нещодавно.

Нагадаємо, у вівторок, 21 вересня, Європейський суд з прав людини визнав Росію відповідальною за вбивство в 2006 році екс-співробітника ФСБ Олександра Литвиненка, який помер в одній з клінік Великобританії від отруєння радіоактивним полонієм.

Суд прийшов до висновку, що ймовірні вбивці Литвиненка – Андрій Луговий та Дмитро Ковтун, діяли за завданням влади РФ. Крім того, в рішенні ЄСПЛ сказано, що Кремль не надав жодного доказу своєї непричетності до вбивства екс-співробітника ФСБ, а також не забезпечив проведення ефективного розслідування.

Згідно з рішенням суду, Москва повинна відшкодувати дружині загиблого Марині Литвиненко € 100 тисяч, а також ще € 22,5 тисяч як судових витрат.