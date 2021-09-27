У понеділок, 27 вересня, Міністерство оборони Росії оголосило про початок військових навчань у незаконно окупованому українському Криму.

Масштабні навчання повітряно-десантних військ РФ (а саме десантно-штурмових та артилерійських підрозділів) проходитимуть на полігоні Опук, що в східній частині півострова, протягом трьох днів (починаючи з 27 вересня).

У них мають взяти участь близько двох тисяч російських військових та понад 100 одиниць бойової та іншої техніки.

Під час навчань відбудуться бойові стрільби за участю зенітно-ракетних, протитанкових, вогнеметних, артилерійських та снайперських підрозділів.

– Під час навчань військовослужбовці відпрацюють організацію оборони в денний і нічний час, а також наступ за підтримки танків Т-72Б3, самохідно-артилерійських знарядь 2С9 Нона-С та 122-мм гаубиць Д-30, – поінформували в Міноборони РФ.

Згідно з повідомленням, завданням цих наступальних дій військ РФ буде завдання шкоди умовному противнику.

Під час навчань окупанти також будуть застосовувати різні види стрілецької зброї: кулемети Печеніг і Корд, гранатомети, вогнемети РПО-А Шмель і снайперське озброєння.

Варто зазначити, що напередодні російський військовий флот завершив навчання в Чорному морі. Вони проходили на тлі багатонаціональних навчань Rapid Trident-2021, що з 20 вересня відбуваються на території України за участю військових із США.

А кілька тижнів тому біля українського кордону пройшли масштабні російсько-білоруські навчання Захід-2021. Через це Україна, Польща та Литва заявляли про підвищену готовність та ретельне стеження за навчаннями, оскільки вони відбувалися дуже близько до кордонів.

Джерело: Радіо Свобода, Міноборони РФ

Фото: Міноборони РФ