Колишній народний депутат України Олександр Онищенко отримав громадянство Росії. У коментарі виданню Бабель він розповів, що набув його наприкінці минулого року.

— Я тільки-но отримав завдяки спорту. Виступаю за збірну Росії зараз, – сказав він.

Онищенко окрім політики відомий тим, що професійно займається кінним спортом. У складі олімпійської збірної України він їздив на Ігри у Пекін у 2008 році та у Ріо-де-Жанейро у 2016 році.

Онищенко представлятиме збірну РФ з кінного спорту на чемпіонаті світу та на чемпіонаті Європи.

Колишній депутат додав, що готуватиме російських спортсменів до наступних Олімпійських ігор у Парижі як тренер та спортсмен.

Справа Онищенка

В Україні Олександра Онищенка підозрюють в організації схеми з розкрадання коштів під час видобутку та продажу за заниженими цінами природного газу. Це робилося з метою зменшення частки, яку потрібно віддати Укргазвидобуванню.

Потім газ перепродавали за ринковою ціною, залишаючи собі різницю. За інформацією НАБУ, за цією схемою пов’язані з Онищенком компанії отримали 740 млн грн.

Тоді НАБУ та САП звернулися до тодішнього генпрокурора Юрія Луценка, а той до Верховної Ради. Парламент дав згоду на затримання та арешт Онищенка, але процедура тривала довго, і він встиг залишити межі України.

У 2019 році його затримали у Німеччині за запитом НАБУ та САП, але в екстрадиції відмовили.

САП паралельно ініціював заочний арешт Онищенка у Вищому антикорупційному суді. Його судять разом із фінансовим менеджером Оленою Павленко. Рішення суду у цій справі очікується у жовтні 2021 року.

Джерело: Бабель