З 1 листопада Росія зупиняє роботу свого постійного представництва при НАТО у Брюсселі. Крім того, РФ закриє інформаційне бюро Північноатлантичного альянсу в Москві.

Після закриття представництв Росія та Альянс підтримуватимуть зв’язок через посла Росії у Бельгії.

На початку жовтня НАТО скоротив кількість російського представництва при Альянсі вдвічі. Тоді місію зобов’язали покинути вісьмох дипломатів, які начебто були співробітниками розвідки, а також ще двох службовців.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що після таких дій у РФ не залишилось належних умов для того, щоб начебто продовжувати займатися дипломатичною діяльністю.

Тому у відповідь на дії НАТО Російська Федерація вирішила припинити роботу свого постійного представництва при Альянсі.

6 жовтня НАТО відкликав акредитації восьми російських дипломатів і скоротив місію РФ. Причиною такого рішення стала ворожа діяльність з боку Кремля.

Серед активності РФ, яку в НАТО визнали ворожою, фігурують “вбивства та шпигунство”.