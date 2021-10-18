З 1 листопада Росія зупиняє роботу свого постійного представництва при НАТО у Брюсселі. Крім того, РФ закриє інформаційне бюро Північноатлантичного альянсу в Москві.
Після закриття представництв Росія та Альянс підтримуватимуть зв’язок через посла Росії у Бельгії.
На початку жовтня НАТО скоротив кількість російського представництва при Альянсі вдвічі. Тоді місію зобов’язали покинути вісьмох дипломатів, які начебто були співробітниками розвідки, а також ще двох службовців.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що після таких дій у РФ не залишилось належних умов для того, щоб начебто продовжувати займатися дипломатичною діяльністю.
Тому у відповідь на дії НАТО Російська Федерація вирішила припинити роботу свого постійного представництва при Альянсі.
6 жовтня НАТО відкликав акредитації восьми російських дипломатів і скоротив місію РФ. Причиною такого рішення стала ворожа діяльність з боку Кремля.
Серед активності РФ, яку в НАТО визнали ворожою, фігурують “вбивства та шпигунство”.