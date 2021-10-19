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Факти / Світ / Росія
Валентина Летяк |

У НАТО не отримували від РФ повідомлень про закриття представництва

саміт нато

У Москві сьогодні заявили, що з 1 листопада Росія зупиняє роботу свого постійного представництва при НАТО у Брюсселі, а також закриє інформаційне бюро Північноатлантичного альянсу в РФ. У НАТО кажуть, що офіційних повідомлень поки не отримували.

– Ми взяли до уваги коментарі міністра Лаврова для засобів масової інформації, проте не отримали жодного офіційного повідомлення щодо порушених ним питань, – наводить слова речниці НАТО Оани Лунгеску у Twitter кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

 

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що з 1 листопада Москва зупиняє роботу свого постійного представництва при НАТО у Брюсселі, а також закриє інформаційне бюро Північноатлантичного альянсу в столиці.

Такою була реакція Росії на те, що на початку жовтня НАТО скоротив кількість російського представництва при Альянсі вдвічі. Тоді місію зобов’язали залишити вісьмох дипломатів, які нібито були співробітниками розвідки, а також ще двох службовців.

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Фото: Depositphotos

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