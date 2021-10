У НАТО не отримували від РФ повідомлень про закриття представництва

У Москві сьогодні заявили, що з 1 листопада Росія зупиняє роботу свого постійного представництва при НАТО у Брюсселі, а також закриє інформаційне бюро Північноатлантичного альянсу в РФ. У НАТО кажуть, що офіційних повідомлень поки не отримували.

– Ми взяли до уваги коментарі міністра Лаврова для засобів масової інформації, проте не отримали жодного офіційного повідомлення щодо порушених ним питань, – наводить слова речниці НАТО Оани Лунгеску у Twitter кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

NATO spokesperson Oana Lungescu on the news that #Russia will suspend its diplomatic mission to NATO: “We have taken note of Minister Lavrov’s comments to the media, however we have not received any official communication on the issues he raised.”

