Відносини НАТО з Росією – найгірші з часів холодної війни – Столтенберг

Зараз відносини між НАТО і Росією знаходяться в найгіршому стані з часів холодної війни, і в цьому винна Москва, заявив на прес-конференції в Брюсселі генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

– Така ситуація склалася через поведінку Росії. РФ захоплювала території сусідів, втручалася в демократичні процеси, поводилася агресивно щодо членів НАТО, – пояснив він.

Столтенберг вважає, що вони зобов’язані налагодити діалог, і заявив про готовність Альянсу до контактів з Москвою у будь-який час.

– Пропозиція про проведення зустрічі з Росією, як тільки вона цього захоче, залишається в силі, – сказав генсек.

За його словами, крім Ради Росія-НАТО, є інші канали зв’язку з Росією, зокрема, військові.

У Москві 18 жовтня заявили, що з 1 листопада Росія зупиняє роботу свого постійного представництва при НАТО у Брюсселі, а також закриє інформаційне бюро Північноатлантичного альянсу в РФ.

Такою була реакція Росії на те, що на початку жовтня НАТО скоротив кількість російського представництва при Альянсі вдвічі. Тоді місію зобов’язали залишити вісьмох дипломатів, які нібито були співробітниками розвідки, а також ще двох службовців.